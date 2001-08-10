Опрос ВТБ: каждый третий дальневосточник не знает, за какие услуги может оформить налоговый вычет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Результаты опроса* ВТБ показали, что около 10% жителей Дальнего Востока ежегодно подают документы на налоговый вычет, а еще треть отметили, что не знают, за какие услуги можно получить частичный возврат средств. При этом спрос на упрощенные цифровые сервисы растет – треть опрошенных готова доверить подачу документов на налоговый вычет банкам, если у них есть такие инструменты.

Дальневосточники отметили, что чаще всего возвращают налоги в случае крупной покупки - такой ответ дали 45% респондентов. В прошлые годы чаще всего возвращали средства за покупку недвижимости (24%), лечение (19%) и обучение (14%). Около 30% пользуются личным кабинетом ФНС для оформления заявления, а возможность оформлять вычет через приложение банка мотивирует 31% участников опроса тем, что деньги можно быстро получить на карту банка.

В целом по России по данным опроса, 25% россиян оформляют налоговый вычет ежегодно. Еще треть (33%) подает документы эпизодически – в основном после значительных трат, таких как покупка недвижимости или лечение. При этом 28% пока ни разу не оформляли вычет, но рассматривают такую возможность.

Наиболее востребованные категории вычетов – лечение, расходы на эти услуги возвращали с помощью налогового вычета 36% опрошенных. Почти столько же россиян оформляли вычет при покупке недвижимости (34%). Далее следуют обучение (21%), инвестиции (13%), спорт (10%) и благотворительность (5%).

Региональные приоритеты также отличаются. В Приволжском округе чаще планируют возвращать налог за лечение (56%), в Северо-Западном и Северо-Кавказском – за недвижимость (по 35%). Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области лидируют по интересу к налоговым вычетам за образование (30%), Урал – за инвестиции (23%), Москва и Московская область – за спорт (17%), а Дальний Восток – за благотворительность (5%).

Интерес россиян к цифровым решениям для подачи документов на получение налогового вычета растет. Треть опрошенных готовы воспользоваться банковскими сервисами при условии экономии времени, 20% – если сервис будет напоминать о подаче документов, еще 10% – если документы будут предварительно проверяться специалистами.

Банки уже предлагают подобные решения. В частности, сервис ВТБ позволяет клиентам подать документы онлайн без заполнения декларации 3-НДФЛ. Банк самостоятельно передает в ФНС данные по ипотеке и стоимости недвижимости в электронном виде, что сокращает срок проверки с трех до одного месяца. По итогам 2025 года клиенты ВТБ получили с помощью сервиса около 10 млрд рублей налоговых вычетов за жилье и ипотеку.

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* Опрос проведен среди 1500 жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.