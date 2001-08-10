Тихоокеанское
информационное агентство
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13:22, | Новости общества Сахалина и Курил

В воскресенье на улице Дзержинского в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

В воскресенье на улице Дзержинского в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 июня, в связи с работами по замене асфальтобетонного покрытия, с 9.00 до 18.00 движение на ул. Дзержинского будет полностью ограничено на участке от ул. Хабаровской до Коммунистического пр., рассказали в мэрии ТИА «Острова».

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свои маршруты.

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