На Камчатке в одной из рек обнаружили бомбардировщик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бомбардировщик «Бостон А-20» обнаружили в одной из рек на Камчатке. Ребята из подросткового центра «Патриот» совместно с педагогами и волонтёрами Российского военно-исторического общества ведут работы по подготовке к его подъёму, пишет ТК «41 Регион».

Главная сложность заключается в том, что фрагмент корпуса «Бостона» лежит на правом боку в реке, и полностью замыт песком и галькой. Его вес - около 3–4 тонн.

Известно, что такие типы самолетов стояли на вооружении на Камчатке с 1943 года. Во время Великой Отечественной войны поставлялись в СССР по Ленд-лизу. В августе 1945 года участвовали в освобождении Курильских островов от японских милитаристов.