На Камчатке в одной из рек обнаружили бомбардировщик "Бостон А-20"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бомбардировщик «Бостон А-20» обнаружили в одной из рек на Камчатке. Ребята из подросткового центра «Патриот» совместно с педагогами и волонтёрами Российского военно-исторического общества ведут работы по подготовке к его подъёму, пишет ТК «41 Регион».
Главная сложность заключается в том, что фрагмент корпуса «Бостона» лежит на правом боку в реке, и полностью замыт песком и галькой. Его вес - около 3–4 тонн.
Известно, что такие типы самолетов стояли на вооружении на Камчатке с 1943 года. Во время Великой Отечественной войны поставлялись в СССР по Ленд-лизу. В августе 1945 года участвовали в освобождении Курильских островов от японских милитаристов.
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