Тихоокеанское
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11:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинце зовут отпраздновать день рождения капибары Емеля

Сахалинце зовут отпраздновать день рождения капибары Емеля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк организует специальную программу для посетителей всех возрастов 20 и 21 июня. Организаторы включают все активности в стоимость стандартного входного билета.

В субботу, 20 июня, в 13:00 сотрудники проведут интерактивное занятие «Лаборатория ДНК: код жизни» на открытой площадке перед экспозицией «Приматы». Работники зоопарка помогут гостям разобраться в структуре наследственной информации и продемонстрируют, как именно генетический код определяет внешние особенности обитателей парка – окрас тигра, длину шеи жирафа или повадки лори. Участники смогут почувствовать себя исследователями в импровизированной лаборатории под открытым небом.

В тот же день в 15:00 киперы проведут показательное кормление рыбных филинов в экспозиции «Скала». Специалисты расскажут гостям об удивительной особенности этих пернатых – их склонности к набору веса, которая в дикой природе служит важным механизмом выживания в холодные сезоны и периоды нехватки пищи. Хотя в условиях парка птицы не испытывают голода, зоологи строго контролируют их рацион и следят за диетой, чтобы поддерживать здоровье подопечных.

В воскресенье, 21 июня, в 15:00 в вольере фламинго и капибар организуют праздничное кормление в честь дня рождения самца капибары Емели. Сотрудники зоопарка заранее засеяли уличный вольер свежей травой, а самка Мыша вместе с работниками парка готовит для именинника овощной торт. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе зооботанического парка, при хорошем настроении Емеля продемонстрирует посетителям тренировку с кипером, показывая свои навыки взаимодействия с человеком.

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