Сахалинце зовут отпраздновать день рождения капибары Емеля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский зооботанический парк организует специальную программу для посетителей всех возрастов 20 и 21 июня. Организаторы включают все активности в стоимость стандартного входного билета.
В субботу, 20 июня, в 13:00 сотрудники проведут интерактивное занятие «Лаборатория ДНК: код жизни» на открытой площадке перед экспозицией «Приматы». Работники зоопарка помогут гостям разобраться в структуре наследственной информации и продемонстрируют, как именно генетический код определяет внешние особенности обитателей парка – окрас тигра, длину шеи жирафа или повадки лори. Участники смогут почувствовать себя исследователями в импровизированной лаборатории под открытым небом.
В тот же день в 15:00 киперы проведут показательное кормление рыбных филинов в экспозиции «Скала». Специалисты расскажут гостям об удивительной особенности этих пернатых – их склонности к набору веса, которая в дикой природе служит важным механизмом выживания в холодные сезоны и периоды нехватки пищи. Хотя в условиях парка птицы не испытывают голода, зоологи строго контролируют их рацион и следят за диетой, чтобы поддерживать здоровье подопечных.
В воскресенье, 21 июня, в 15:00 в вольере фламинго и капибар организуют праздничное кормление в честь дня рождения самца капибары Емели. Сотрудники зоопарка заранее засеяли уличный вольер свежей травой, а самка Мыша вместе с работниками парка готовит для именинника овощной торт. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе зооботанического парка, при хорошем настроении Емеля продемонстрирует посетителям тренировку с кипером, показывая свои навыки взаимодействия с человеком.
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