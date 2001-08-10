Тихоокеанское
информационное агентство
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11:08, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 21 и 22 июня ограничат парковку на участке улицы Горького

В Южно-Сахалинске 21 и 22 июня ограничат парковку на участке улицы Горького

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, в Южно-Сахалинске будет временно ограничена остановка и стоянка транспортных средств, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска.

С 21.00 21 июня до 11.30 22 июня будет действовать запрет на парковку по восточной стороне улицы Горького: от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской.

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