В Южно-Сахалинске 21 и 22 июня ограничат парковку на участке улицы Горького

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, в Южно-Сахалинске будет временно ограничена остановка и стоянка транспортных средств, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска.

С 21.00 21 июня до 11.30 22 июня будет действовать запрет на парковку по восточной стороне улицы Горького: от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской.