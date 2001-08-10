Почти 600 молодых специалистов с Сахалина и Курил трудоустроены с начала 2026 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе подвели промежуточные итоги содействия занятости среди молодежи. За первые пять с половиной месяцев 2026 года при содействии Кадрового центра Сахалинской области постоянное место работы обрели 589 молодых людей в возрасте до 35 лет, проживающих на Сахалине и Курильских островах.

Этот показатель практически идентичен результатам аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: с 1 января по 18 июня 2025 года трудоустройство при поддержке центра оформили 598 человек, что демонстрирует стабильную динамику спроса на кадровые услуги среди начинающих специалистов.

География трудоустройства охватывает широкий спектр профессиональных сфер. Новые сотрудники приступили к обязанностям юристов, участковых уполномоченных полиции, финансово-экономических менеджеров, инженеров по промышленному и экологическому контролю, педагогов дополнительного образования, а также IT-специалистов. Кроме того, востребованными оказались рабочие специальности, связанные с комплексным обслуживанием и ремонтом зданий.

Ярким примером эффективной работы службы занятости служит история жителя Поронайска Михаила Панкина. Молодой человек обратился в местный филиал Кадрового центра, когда перед ним встала задача найти стабильную работу с четкими перспективами карьерного и профессионального роста. Специалисты учреждения провели с ним индивидуальную работу: помогли актуализировать резюме, детально оценили накопленный опыт и предложили принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства.

Именно на этом мероприятии Михаилу удалось напрямую пообщаться с представителями Сахалинского политехнического центра № 3. По итогам беседы соискателю поступило предложение занять должность старшего мастера производственного обучения. На сегодняшний день он уже приступил к своим обязанностям, в которые входит координация деятельности мастеров и строгий контроль за соблюдением технологических процессов на производстве.

Сам Михаил Панкин высоко оценил уровень поддержки, оказанной ему в центре. Он отметил, что специалисты не ограничились формальной выдачей списка открытых вакансий, а применили индивидуальный подход, позволивший найти именно «свое» место. При подборе учитывались его личные пожелания, уровень профессиональных навыков и психологические особенности. По словам молодого человека, благодаря такой поддержке ему удалось попасть в коллектив, где он может в полной мере реализовать свой потенциал. Особое значение, как подчеркнул Михаил, имело постоянное сопровождение на всех этапах — от грамотной подготовки к собеседованию до помощи в период адаптации на новом рабочем месте.

Помимо прямого подбора вакансий, специалисты Кадрового центра предлагают молодежи широкие возможности для повышения квалификации и получения новых компетенций. Как рассказали ТИА "Острова" в ведомстве, на сегодняшний день для жителей региона открыто более 70 образовательных программ. Часть из них реализуется в рамках национального проекта «Кадры. Это позволяет молодым людям чувствовать себя увереннее на рынке труда и осваивать наиболее перспективные и востребованные направления.

Комментируя ситуацию на рынке труда, директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила, что комплексная поддержка со стороны государства и консультантов дает молодежи необходимый старт для построения успешной карьеры.

В арсенале карьерных консультантов — полный спектр услуг для соискателей: помощь в грамотном составлении резюме, объективная оценка опыта и навыков, психологическая и информационная подготовка к собеседованию, а также подбор вакансий с учетом пожеланий по графику, уровню заработной платы и долгосрочным профессиональным планам. Получить квалифицированную консультацию и воспользоваться этими возможностями могут все желающие — для этого достаточно обратиться в любой из филиалов Кадрового центра, работающих в регионе.