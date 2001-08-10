МТС прокачала интернет на янтарном берегу Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ, - Компания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в селе Стародубское Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило на 35% увеличить скорость мобильного интернета для местных жителей и туристов в одном из самых популярных мест острова.
Скорость мобильного интернета выросла в локациях популярных у туристов - на Янтарном пляже и в районе озер. Также МТС ускорила интернет в центре Стародубского, что позволило обеспечить мобильным интернетом стандарта LTE объекты социальной инфраструктуры и жилые дома. Теперь сахалинцы и туристы с комфортом могут использовать современные цифровые сервисы МТС и технологию VoLTE.
Стародубское - одна из туристических жемчужин южной части Сахалина. Побережье села считается популярным местом для поиска сахалинского янтаря. После штормов на галечный берег выносит этот «солнечный камень». Пляж Стародубского в 2025 году получил высокую категорию оценки качества - «Синий флаг». Также в этом районе много исторических достопримечательностей. В 19 веке Стародубское посещал Антон Павлович Чехов, а в начале 20 века – японский писатель Кэндзи Миядзава.
«Развитие сети в туристических локациях Сахалинской области - один из наших приоритетов. Благодаря богатому историческому наследию и редким природным достопримечательностям остров привлекает туристов со всей России. Надежная телеком-инфраструктура и качественная связь становятся базой для развития современных цифровых сервисов и вносят важный вклад в развитие туристического потенциала региона. Поэтому мы непрерывно совершенствуем сеть в местах притяжения туристов – на острове Монерон, в бухте Тихая и других популярных локациях», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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