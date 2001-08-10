В Южно-Сахалинске стартовал капремонт коллектора на Комсомольской улице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске приступили к капитальному ремонту 400-метрового участка коллектора диаметром 800 мм – работы стартовали в районе пересечения улиц Комсомольской и Детской. Мэр Сергей Надсадин провёл выездное совещание на объекте вместе с руководством АО «Сахалинская коммунальная компания», представителями департаментов городского хозяйства, общественной безопасности и контроля, а также подрядной организации.

В прошлом году на коллекторе выявили несколько повреждений, которые вызвали временное ограничение подачи тепла в значительной части города. Тогда Сергей Надсадин принял решение заменить старый участок. После устранения аварии специалисты провели экспертизу и выбрали более масштабный объём работ – замене подлежит не только место повреждения, но и прилегающая часть сети, чтобы снизить будущие риски и повысить надёжность теплоснабжения.

По словам мэра, сейчас ремонт идёт по графику, подрядчик действует квалифицированно, а после завершения основных работ он поручил особо контролировать восстановление благоустройства – с уплотнением грунта, засыпкой и асфальтированием.

Генеральный директор АО «СКК» Максим Беккер доложил мэру, что на текущий момент строители уложили порядка 40% трубопровода. Монтаж ведут методом проталкивания под дорожным полотном, благодаря чему улицу Комсомольскую не перекрывают – это сохраняет удобство для горожан и минимизирует помехи транспорту. Завершить все работы планируют до середины августа, после чего подрядчик приступит к благоустройству территории, сообщали ТИА «Острова» в городской администрации.