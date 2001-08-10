В Южно-Сахалинске бизнес и общественники объединились для помощи ветерану СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается комплексная работа по оказанию адресной поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Для решения различных вопросов бойцов, вернувшихся домой, администрация Южно-Сахалинска тесно взаимодействует с городским общественным Советом. К этой работе активно подключается и социально ответственный бизнес.

Очередным примером такого взаимодействия стала история ветерана СВО Юрия Олейника, которому потребовался грунт для благоустройства придомового участка. Южносахалинец обратился за содействием в мэрию. Инициативу по оказанию помощи взял на себя член общественного совета Артем Марков. Он проработал запрос с предпринимателями города, которые активно помогают бойцам СВО на передовой и в тылу. Индивидуальный предприниматель Ян Хоменко безвозмездно предоставил 15 кубометров плодородного грунта, необходимого для садоводства на участке Юрия Олейника.

- Мы находимся в постоянном диалоге с общественным Советом и стараемся оказывать необходимую помощь бойцам СВО и как бизнес, и как просто граждане. Поддержка наших защитников важна на любом уровне. Ребята стоят за Родину, а наша задача — быть рядом и подставлять плечо, когда это потребуется, - отметил Ян Хоменко.

Ветеран СВО Юрий Олейник поблагодарил за внимание к его семье и оперативность в решении вопроса.

- В 2024 году построили дом. Сейчас активно занимаемся благоустройством, приводим все в порядок. Очень хотим высадить вокруг цветы, плодово-ягодные культуры, может и картофель даже. Для этого нужно было завезти плодородную почву, - рассказал Юрий Олейник. — Мы очень благодарны за то, что нам так быстро с этим помогли. Уже скоро приступим к работам на нашем участке.

Как подчеркнул член городского общественного Совета Артем Марков, совместные усилия позволяют эффективно решать самые разные вопросы участников СВО, обеспечивая им уверенность в завтрашнем дне.

- Вопросы участников СВО и их семей – безусловный приоритет для властей региона и администрации Южно-Сахалинска. В этой работе важны все направления, касающиеся как фронта, так и просто быта. Ведь, помимо посылок и техники, которые мы отправляем в зону СВО, ребятам иногда требуется юридическая или медицинская помощь здесь, дома, или просто что-то нужно сделать, например, по хозяйству, когда у них по разным причинам нет возможности справиться с этим самостоятельно, - говорит Артем Марков.

Отметим, поддержка военнослужащих СВО и членов их семей – важное направление социальной политики муниципалитета, которая ведется на постоянной основе.