Более 6,6 тысячи резюме разместили сахалинцы на портале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года жители Сахалинской области разместили на портале «Работа России» свыше 6,6 тысячи резюме. Этот показатель превышает прошлогодний – за аналогичный период 2025 года пользователи опубликовали 6288 резюме. Среди наиболее востребованных у соискателей профессий – водители, администраторы, продавцы, бухгалтеры, повара, менеджеры по работе с клиентами, делопроизводители, кладовщики, уборщики и разнорабочие.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, портал сейчас содержит почти 50 тысяч резюме. Директор учреждения Елена Савельева отметила активное использование жителями цифровых сервисов для поиска работы. Зарплатные ожидания соискателей варьируются – в среднем они составляют от 90 до 250 тысяч рублей, причем диапазон зависит от специальности, стажа и формата занятости. Сотрудники центра ставят перед собой задачу не просто фиксировать резюме, а делать их максимально понятными для работодателей, подбирать соответствующие вакансии и выстраивать индивидуальный план трудоустройства.

Карьерные консультанты помогают кандидатам проанализировать накопленный опыт, грамотно составить резюме, отработать навыки прохождения собеседования и отобрать предложения, которые соответствуют их квалификации, графику, уровню дохода и личным обстоятельствам. При необходимости специалисты информируют о программах обучения и переквалификации, вариантах временной работы, возможностях самозанятости и других видах государственной поддержки. Получить консультацию можно в любом из региональных Кадровых центров.