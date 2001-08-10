19 июня на участке ул. Рассветной в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением дорожных работ 19 июня в Дальнем с 9:00 и ориентировочно до 17:00 для проезда будет закрыт участок ул. Рассветной от пер. Алых роз до ул. 1-ой Московской.

Объезд транспорта муниципальных маршрутов №81 и №104 будет осуществляться по ул. Шебунина в прямом и обратном направлении, далее по утвержденному маршруту движения.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.