В Южно-Сахалинске проводят капитальный ремонт магистрального водопровода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре идут активные работы по капитальному ремонту магистрального водопровода. Он обеспечивает водой жилые районы в северной и центральной частях Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Ход работ проконтролировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города провел выездное совещание с представителями «РВК-Сахалин» и отметил, насколько важно минимизировать отключения воды, пока идёт ремонт.

- Этот объект несет большую нагрузку, поэтому его обновление — приоритетная задача для коммунальных служб. Подрядчик должен строго придерживаться графика и мобилизовать все ресурсы, чтобы завершить работы в установленный срок, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Сегодня на время проведения работ в этом районе ограничено водоснабжение. В работах задействованы 20 специалистов и более 10 единиц техники — каналопромывочные машины, передвижные авторемонтные мастерские, помпы для откачки воды, экскаваторы и погрузчики. Работы планируют закончить ночью и приступят к заполнению сетей водой. По предварительным данным подачу в дома горожан возобновят завтра в 10 утра. Для жителей ближайших микрорайонов организовали подвоз воды.

Общая протяжённость отрезка сетей — 650 метров. Сейчас работы ведут сразу на двух участках водопровода. Ремонт важно провести заранее, чтобы избежать крупных аварий в будущем.

- Кроме того, в рамках концессионного соглашения нами запланированы работы по обновлению ветхих коммуникаций. В текущем году в городе заменят порядка 8 километров сетей канализации — это участки протяжённостью от 10–12 метров и до километра. Также планируем заменить около 6 километров сетей водоснабжения. Работы уже активно ведутся, - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.

Главная цель масштабных работ — минимизировать риск аварий на коммунальных сетях, повысить надежность системы водоснабжения и улучшить качество подаваемой в дома воды.