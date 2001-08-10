Большинство жителей Южно-Сахалинска успевают выполнить все намеченные на рабочий день задачи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Согласно свежему исследованию, проведенному сервисом по поиску работы и подбору персонала SuperJob, подавляющее большинство трудоустроенных жителей областного центра справляются со своими ежедневными обязанностями в отведенное время. В опросе участвовали экономически активные горожане, имеющие постоянное место работы.
Как показали результаты, 82 процента респондентов из Южно-Сахалинска заявляют, что им удается выполнить все намеченные на рабочий день задачи. При этом 13 процентов участников исследования признаются, что не укладываются в график. Среди основных причин они называют постоянные отвлечения со стороны коллег, увеличение объема заданий в ответ на высокую скорость работы, а также внезапное поступление более приоритетных поручений.
Интересно, что женщины демонстрируют большую организованность, чем мужчины: о полной реализации планов отчитались 84 процента представительниц прекрасного пола против 80 процентов у сильной половины. Также выяснилось, что уровень образования влияет на самовосприятие эффективности. Так, среди сотрудников со средним профессиональным образованием показатель успешности достигает 87 процентов, тогда как среди обладателей дипломов о высшем образовании этот показатель составляет 75 процентов. Наиболее высокий уровень продуктивности — 92 процента — зафиксирован у группы опрошенных с ежемесячным доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
Анализ по профессиональным сферам показал, что самыми собранными специалистами оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медицинские сестры: по 90 процентов представителей этих профессий сообщают, что закрывают все рабочие вопросы вовремя. Высокие результаты продемонстрировали также администраторы и экономисты (по 86 процентов), секретари и продавцы (по 83 процента), водители (80 процентов), а также врачи и менеджеры по работе с клиентами (по 79 процентов). В то же время реже других укладываются в отведенные сроки аналитики (70 процентов), дизайнеры и HR-специалисты (по 71 проценту), инженеры и кладовщики (по 73 процента), а также IT-специалисты (74 процента).
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Сбор данных проходил в период с 25 мая по 10 июня 2026 года.
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