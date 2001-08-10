У диких северных оленей на Камчатке появились первые оленята

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Кроноцком заповеднике начался сезон рождения оленят у самой редкой камчатской популяции диких северных оленей, занесённой в Красную книгу России. Когда-то эти животные населяли весь полуостров, а их численность превышала 20 тысяч особей. Сегодня единственное крупное стадо сохранилось только на территории заповедника — около 800 животных, сообщает ТК «41 Регион».

Телята появляются на свет в Кроноцко-Богачёвской тундре в начале июня. Беременные самки предпочитают рожать поодиночке в укромных местах, чтобы не привлекать внимание хищников. Новорождённые весят в среднем 6–7 килограммов и первые дни почти не двигаются, скрываясь в траве. Уже через неделю малыши начинают уверенно ходить.

Основу рациона оленят в первые месяцы составляет материнское молоко жирностью около 22%. Постепенно они переходят на растительную пищу, а к концу первого года жизни у молодых животных появляются первые рожки.

По словам научного сотрудника Кроноцкого заповедника Владимира Гордиенко, у камчатской популяции есть хорошие перспективы для роста.

«Животным хватает кормовой базы и пространства. В стадах ежегодно появляются новые телята, а выживаемость молодняка остаётся высокой», — отметил специалист.

С 2024 года в заповеднике реализуется трёхлетний проект по сохранению диких северных оленей. Благодаря поддержке Благотворительного фонда «Сохранение экологических систем Дальнего Востока и Сибири» для инспекторов закупили дополнительное оборудование и средства спутниковой связи, необходимые для охраны редких животных и патрулирования труднодоступных территорий.