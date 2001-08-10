В КФХ Поронайского района продолжается посевная кампания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В крестьянско-фермерских хозяйствах Поронайского района продолжается посевная кампания по выращиванию картофеля и овощных культур.
Посадка ранних культур, включая так называемый «огород» - зелёные культуры с коротким вегетационным периодом, - проводилась с конца мая по начало июня. Под эти культуры отведено 3,53 гектара..
Под картофель, капусту, свёклу и морковь выделено 50 гектаров сельскохозяйственных угодий. Наибольшую площадь занимает картофель — под него отведено 38 гектаров.
На сегодняшний день завершена посадка картофеля на площади 28 гектаров, овощных культур — на 10 гектарах.
При благоприятных погодных условиях посевную кампанию планируется завершить до 26 июня.
Несмотря на то, что говорить о будущем урожае пока преждевременно, сельхозпроизводители рассчитывают сохранить показатели прошлого года и собрать не меньше картофеля и овощей, чем в 2025 году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:27 Сегодня В Корсакове уложено более половины труб нового магистрального водовода
09:03 Сегодня Сахалинец в пьяной ссоре убил собутыльника
08:35 Сегодня Жители Сахалинской области активно используют электронные сертификаты для покупки средств реабилитации
09:50 Сегодня Карьерные клубы Сахалина помогли найти работу более чем 100 женщинам
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
10:11 11 Июня Минтруд: страховые пенсии, включая выплаты многодетным матерям, будут назначать без заявлений граждан
09:28 11 Июня На Сахалине сбили ребенка, выбежавшего на дорогу
10:45 11 Июня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
Выбор редакции
- 14:38 Сегодня Подростки из Южно-Сахалинска поборолись за призовые места в турнире "360"
- 09:50 Сегодня Карьерные клубы Сахалина помогли найти работу более чем 100 женщинам
- 14:33 15 Июня Традиционный корейский костюм ханбок представили в Южно-Сахалинске
- 11:09 15 Июня Сахалинские мастера создали текстильные панно с мысом Великан и останцем Лягушка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?