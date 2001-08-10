В КФХ Поронайского района продолжается посевная кампания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В крестьянско-фермерских хозяйствах Поронайского района продолжается посевная кампания по выращиванию картофеля и овощных культур.

Посадка ранних культур, включая так называемый «огород» - зелёные культуры с коротким вегетационным периодом, - проводилась с конца мая по начало июня. Под эти культуры отведено 3,53 гектара..

Под картофель, капусту, свёклу и морковь выделено 50 гектаров сельскохозяйственных угодий. Наибольшую площадь занимает картофель — под него отведено 38 гектаров.

На сегодняшний день завершена посадка картофеля на площади 28 гектаров, овощных культур — на 10 гектарах.

При благоприятных погодных условиях посевную кампанию планируется завершить до 26 июня.

Несмотря на то, что говорить о будущем урожае пока преждевременно, сельхозпроизводители рассчитывают сохранить показатели прошлого года и собрать не меньше картофеля и овощей, чем в 2025 году.