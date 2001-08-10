Южносахалинцев приглашают побороться за победу в конкурсе "Дальний Восток - Земля приключений"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей Южно-Сахалинска приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений». Он направлен на популяризацию уникальных природных достопримечательностей Дальнего Востока и Арктики, а также на поддержку любителей активного отдыха.
Прием заявок на четвертый сезон проекта продлится до 15 января 2027 года. Участникам необходимо снять короткометражный фильм продолжительностью не более 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток или в Арктику и направить его через сайт https://путешественникдв.рф.
Отметим, что видеоролик должен содержать голосовое сопровождение и присутствие участника в кадре, иметь титры с обязательным указанием его наименования и названия туристической местности.
Так, участники могут проявить себя в нескольких номинациях:
– пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе и другие);
– водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг и другие);
– зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг и другие);
– арктическое путешествие;
- тропы Победы (путешествие по историческим и памятным местам, связанным с воинской славой России);
- Гран-при (лучшее путешествие по оценкам членов жюри среди всех заявок, допущенных к участию в конкурсе, в рамках пяти из вышеперечисленных номинаций).
Главный приз победителю в номинации «Гран-при» - 3 миллиона рублей.
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