Бульвар студентов в Южно-Сахалинске украсили кусты сирени и черёмуха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня на территории филиала Театрального института имени Бориса Щукина прошла масштабная акция по озеленению, в рамках которой студенты, педагоги и представители Сахалинского регионального отделения Союза театральных деятелей России высадили более тридцати кустарников и деревьев.
В мероприятии принял участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, который подчеркнул важность подобных инициатив для создания комфортной городской среды.
- Эта добрая акция должна стать нашей новой традицией. Радует, что инициативу активно поддерживает руководство филиала Театрального института имени Бориса Щукина. Только объединив усилия, мы сможем сделать Южно-Сахалинск еще более цветущим, эстетичным и уютным для каждого жителя и гостя островной столицы, - отметил Сергей Надсадин.
Мероприятие провели к 150-летию Союза театральных деятелей России. Для украшения бульвара студентов сирень была выбрана не случайно.
- Сирень - любимый цветок выдающегося театрального режиссёра и актёра Евгения Вахтангова. Теперь она будет радовать студентов, педагогов и вдохновлять их на новые свершения, - сказала директор филиала Театрального института имени Бориса Щукина Татьяна Корнеева.
Ранее с просьбой помочь в озеленении бульвара руководство образовательного учреждения обратилось в администрацию города. Муниципалитет поддержал инициативу и предоставил саженцы. Всего в рамках акции было высажено 32 кустарника, включая 20 кустов сирени, шесть кустов спиреи серой и шесть молодых деревьев черёмухи. Студенты также с энтузиазмом приняли участие в акции. Для первокурсника Ивана Герливанова, приехавшего учиться в Южно-Сахалинск из Северо-Донецка, эта был первый опыт высадки деревьев.
- Мы делаем это не только для себя, но и для тех ребят, которые будут учиться здесь после нас. Сейчас это небольшие кустарники, но уже через несколько лет мы увидим на бульваре цветущую ароматную аллею сирени и черёмухи, - поделился Иван Герливанов.
Также на бульваре студентов сейчас завершается благоустройство амфитеатра. Здесь высадили сирень венгерскую и спирею японскую. Эти работы проводятся в рамках городского конкурса «Цветущий Южный». Осенью будут подведены итоги конкурса, а уже в июне планируется обновление цветников и высадка однолетних растений.
Масштабное озеленение и благоустройство островной столицы остаются приоритетными задачами областного правительства и администрации Южно-Сахалинска. Работа в данном направлении находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко и мэра города Сергея Надсадина.
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