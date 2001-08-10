В Южно-Сахалинске 16 июня в ряде домов отключат воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами на сети водопровода 16 июня с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по следующим адресам:
- ул. Авиационная, 8-78, 74а, 74Б, 76Б, 57-69, 65А;
- ул. Ленина,569А;
- ул. Фархутдинова,10Б, 10Б/1;
- пер. Посадский, 2-10;
- ул. Тенистая, ул. Бородина, ул. Праздничная, ул. Усадебная, пер. Парадный, ул. Боевой Славы, ул. Корсаковская, ул. Придорожная, ул. Инженерная, ул. Набережная, ул. Отдаленная, пер. Водный, Еланский проезд, пер. Новостроевский, ул. Жемчужная, ул. Б.Егорова, пер. Посадский.
По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.
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