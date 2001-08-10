Более 70 южносахалинцев «серебряного» возраста танцуют вальс в рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице для участников проекта «Сахалинское долголетие» уже пятый год проводятся занятия по танцам. Сегодня регулярные тренировки на базе МАУ «Спортивный город» посещают более 70 сторонников здорового образа жизни в возрасте от 55 лет и старше.

Под руководством опытных инструкторов горожане изучают танцы европейской программы категории «стандарт» — медленный и венский вальс, танго, квикстеп, фокстрот. Основная площадка, где проходят занятия, располагается в бизнес-центре «Парус», а также в городском парке.

- Сегодня у нас первое в этом году занятие на свежем воздухе — в парке на танцплощадке. Собираемся здесь по понедельникам, чтобы отлично провести время: с пользой для здоровья и заряда энергией на всю неделю, - подчеркивает инструктор по спорту МАУ «Спортивный город» Инесса Поняева. - Посещать занятия могут все желающие пенсионеры бесплатно по социальным картам. Тренировки также проходят в «Парусе» всю неделю, кроме пятницы. Для тех, кто еще работает, предусмотрены вечерние занятия по понедельникам и средам.

Участники проекта отмечают заметный оздоровительный эффект, а также радость от общения и музыки.

- Я хожу только год, но уже могу сказать, что танцы — это не только удовольствие, это здоровье. Выпрямилась осанка, улучшилось кровообращение во всем теле, мозг в постоянной активности. В нашем возрасте быть счастливым — это быть здоровым. Благодарны губернатору Валерию Лимаренко и его команде за то, что дали нам такую возможность - жить счастливо и активно, — поделилась эмоциями одна из участниц Тамара Матвеева.

Галина Молодцова, которая пришла на танцы в 70 лет и занимается уже четвертый год, признается, что гордится своими успехами.

- У меня хорошо получается квикстеп, танго тоже очень люблю. Дети и внуки мной гордятся. А я рада, что получаю здесь не только двигательную активность, но и нашла единомышленников — у нас прекрасный, дружелюбный коллектив, - рассказала жительница Южно-Сахалинска Галина Молодцова.

Так, записаться в группу по танцам южносахалинцы старше 55 лет могут в МАУ «Спортивный город» (ул. Ленина, 376, бизнес-центр «Парус», 3-й этаж). Здесь же представителям «серебряного» возраста предложат попробовать себя и в других направлениях: фитнес, стрельба из лазерного оружия, дартс, боча, настольный теннис, скандинавская ходьба и прочее.