Школьники и студенты Сахалинской области примерили профессии на экскурсиях и тренингах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года специалисты Кадровых центров Сахалинской области провели для молодёжи почти 90 профориентационных мероприятий. Проект по маршрутизации охватил более 11 тысяч человек – учеников старших классов, студентов и выпускников вузов и колледжей. Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, ребята встречались с представителями здравоохранения, ЖКХ, нефтегазового комплекса, рыбной отрасли, энергетики, образования, социальной сферы, органов ЗАГС, транспортных предприятий и других направлений.

Карьерные консультанты организовали для молодёжи тренинги, деловые игры, экскурсии на предприятия, заседания молодёжных клубов и индивидуальные консультации. Большую часть участников – 8970 человек – составили школьники. Более тысячи ребят смогли «примерить» профессии во время профтуров, сообщила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Например, в Смирных Кадровый центр совместно с ПАО «Сахалинэнерго» провёл для учеников местной школы экскурсию на распределительные сети. Перед началом сотрудники провели для ребят инструктаж по безопасности, а затем показали, как работают распределительные сети. Школьники побывали на производственных площадках и в диспетчерском пункте, увидели ключевой энергообъект и узнали, как устроено электроснабжение.

Министерство труда России реализует проект по профориентации и маршрутизации молодёжи в рамках национального проекта «Кадры». Президент РФ Владимир Путин запустил эту инициативу. Цель проекта – выстроить понятную систему профориентации, чтобы школьники и студенты могли узнать о возможностях обучения и трудоустройства в своём регионе и заранее определить профессиональный путь.

На портале «Работа России» молодёжь может воспользоваться более чем 20 сервисами службы занятости. Среди них – профориентация, информация о вакансиях, помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованию, профтуры и другие услуги. Получить консультацию можно в любом Кадровом центре региона.