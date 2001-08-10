12:08, | Новости общества Сахалина и Курил
Для жителей Березняков пройдет выездной прием
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Завтра, 16 июня, директор департамента землепользования Елена Федотова лично встретится с жителями Березняков. Специалист проведёт выездной приём граждан в местном отделе по управлению территорией. Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, мероприятие организуют для оперативного решения вопросов жителей отдалённого района.
Отдел по управлению территорией примет горожан по адресу: улица Крайняя, 8А. Именно там Елена Федотова выслушает обращения и даст консультации по профильным вопросам. Начало встречи назначили на 16:00.
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