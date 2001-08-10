Автоинспекторы на Сахалине за сутки задержали шесть пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 3 июня 2026 года на Сахалине случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 150 нарушений правил дорожного движения.

Как рассказали ТИА «Острова» в областном управлении ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления шесть водителей – они сели за руль пьяными. Ещё 16 человек не имели прав либо лишились их по решению суда.

Полицейские привлекли к ответственности семерых водителей за тонировку и пятерых – за технические неисправности машин. Трое нарушили требования дорожных знаков и правила стоянки, четверо выехали на встречную полосу. Ещё трое управляли незарегистрированными автомобилями, а один человек неправильно перевозил ребёнка. Также инспекторы составили 23 протокола на тех, кто вовремя не заплатил штрафы по линии Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД задержали и отправили на спецстоянку шесть транспортных средств. Стационарные камеры фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 4655 нарушений правил дорожного движения.