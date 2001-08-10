ВТБ: каждый второй россиянин хочет завести личного ИИ-агента
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почти половина россиян готова завести персонального ИИ-агента – цифрового помощника на основе искусственного интеллекта (ИИ), который знает распорядок жизни, анализирует данные и помогает принимать решения. Таковы результаты опроса ВТБ, проведенного банком в преддверии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
46% респондентов в том или ином виде хотели бы иметь личного ИИ-помощника. 29% россиян сомневаются в этом вопросе, а 25% относятся к идее отрицательно. Большинство респондентов - 87% - уже слышали о подобных технологиях, а 66% считают идею персонального ИИ-агента понятной или полностью понятной.
Цифровой помощник воспринимается как инструмент продуктивности, а не развлечения. Участники опроса в первую очередь хотели бы использовать личных ИИ-агентов для помощи с рабочими задачами, обучения и развития навыков, планирования дня, автоматизации бытовых задач, например, покупок, контроля привычек и рекомендаций по здоровью.
Для создания личных ИИ-агентов требуется сообщать им большой объем информации о личной жизни и рабочей сфере. В основном россияне готовы предоставить ИИ-агенту доступ к истории поиска и активности в интернете (43%), геолокации (42%), медицинским данным (33%), биографии (27%), финансовой информации (26%), личным фото и видеоархивам (19%), личной переписке (15%). Совсем не готовы делиться какой-либо информацией о себе 27% россиян. Регулярно обновлять эту информацию готовы 41% опрошенных.
В вопросе создания ИИ-агентов мнения разделились поровну: 39% предпочтут собрать агента самостоятельно на базе доступных больших языковых моделей, ещё 39% выберут готовые решения от технологических компаний. Использование личных ИИ-агентов через банки или финансовые организации, которые имеют опыт создания умных чат-ботов, рассматривают 21% россиян. 76% опрошенных отнеслись бы к подобному сервису от банка с интересом или как минимум не отвергают эту идею.
Основное опасение россиян в связи с использованием ИИ-агентов – вероятность утечки данных – отмечают 72% участников опроса. Еще 54% опасаются ошибок ИИ, 41% своим страхом назвали потерю контроля над решениями, 31% выбрали зависимость от технологий.
«В России уже сформировался запрос на персональных ИИ-агентов, теперь на него должен ответить рынок и предложить качественные решения. Личные цифровые помощники в ближайшие годы могут стать такой же нормой, какой в свое время стали смартфоны. Пользователи, которые освоят технологию сейчас, в будущем получат принципиальное преимущество. Чем раньше вы начнёте, тем точнее и полезнее будет цифровой помощник», — считает Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
Опрос ВТБ был проведен в апреле 2026 года. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте 18-65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тыс. человек.
