Жители Сахалинской области подали 282 заявки на профобучение через Кадровый центр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года к профессиональному обучению через Кадровый центр Сахалинской области приступили 163 жителя региона – это на 54 процента больше показателя прошлого года. Всего специалисты центра зафиксировали 282 заявления от граждан, желающих пройти переподготовку, причем 142 человека оформили документы по национальному проекту "Кадры". Уже завершили обучение 98 человек, а 40 из них трудоустроились на новую работу.

Как рассказали ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, наибольшим спросом у соискателей пользуются программы "частный охранник", "кладовщик со знанием программы 1С", "кадровое делопроизводство", "делопроизводитель", "оператор котельной", "бухгалтерский учет со знанием 1С", "специалист государственного и муниципального управления" и "электрогазосварщик". Карьерные консультанты сопровождают каждого соискателя на всех этапах: они помогают оценить опыт и запрос клиента, выбрать подходящее направление обучения, оформить заявку и связать новую профессию с реальными вакансиями в регионе.

Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила, что профобучение расширяет реальные возможности для трудоустройства, а не просто выдает "корочку". Среди тех, кто приступил к занятиям в 2026 году, насчитывается 92 женщины, 26 пенсионеров, семь граждан с инвалидностью, 17 участников СВО, а также 17 членов их семей. Кроме того, программы осваивают многодетные и одинокие родители, женщины в отпуске по уходу за ребенком и граждане предпенсионного возраста. Получить консультацию по профессиональному обучению, выбору программы и мерам поддержки жители могут в любом филиале Кадрового центра Сахалинской области.