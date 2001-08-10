Жители Сахалинской области подали 282 заявки на профобучение через Кадровый центр
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года к профессиональному обучению через Кадровый центр Сахалинской области приступили 163 жителя региона – это на 54 процента больше показателя прошлого года. Всего специалисты центра зафиксировали 282 заявления от граждан, желающих пройти переподготовку, причем 142 человека оформили документы по национальному проекту "Кадры". Уже завершили обучение 98 человек, а 40 из них трудоустроились на новую работу.
Как рассказали ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, наибольшим спросом у соискателей пользуются программы "частный охранник", "кладовщик со знанием программы 1С", "кадровое делопроизводство", "делопроизводитель", "оператор котельной", "бухгалтерский учет со знанием 1С", "специалист государственного и муниципального управления" и "электрогазосварщик". Карьерные консультанты сопровождают каждого соискателя на всех этапах: они помогают оценить опыт и запрос клиента, выбрать подходящее направление обучения, оформить заявку и связать новую профессию с реальными вакансиями в регионе.
Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила, что профобучение расширяет реальные возможности для трудоустройства, а не просто выдает "корочку". Среди тех, кто приступил к занятиям в 2026 году, насчитывается 92 женщины, 26 пенсионеров, семь граждан с инвалидностью, 17 участников СВО, а также 17 членов их семей. Кроме того, программы осваивают многодетные и одинокие родители, женщины в отпуске по уходу за ребенком и граждане предпенсионного возраста. Получить консультацию по профессиональному обучению, выбору программы и мерам поддержки жители могут в любом филиале Кадрового центра Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:12 Сегодня Пенсионеры Сахалина и Курил, достигшие 80-летнего возраста, с июня получат повышенную выплату
08:51 Сегодня В Невельском района заменят 1800 квадратных метров изношенного покрытия
09:16 Сегодня Россиянам стала доступна оплата по QR-коду в Китае
10:25 Сегодня Почти 2200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
09:35 14 Мая Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 10:54 Сегодня Сахалинский музей медведя открывает выставку "В.ДАЛЬ веков" к 225-летию Владимира Даля
- 09:41 Вчера XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
- 09:05 18 Мая Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
- 09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?