В Сахалинской области стартовал новый сезон конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В муниципальном этапе конкурса в мае участвуют 16 заявок из семи районов Сахалинской области: Ногликского, Томаринского, Поронайского, Холмского, Корсаковского, Южно-Курильского и Южно-Сахалинска. Поддержать соседей и отдать свой голос за понравившийся вариант можно онлайн в региональном мобильном приложении Острова.65 в разделе «Благоустройство». Голосование продлится до 28 мая.

В островном регионе конкурс «Подъезд образцового содержания» проводится с 2023 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в рамках программы «Забота. Защита. Уважение» и партийного проекта Единой России «Наш двор. Наш подъезд». За это время преобразились десятки подъездов.

- Благоустройство осуществляется по инициативе самих жильцов и при поддержке управляющих компаний. Особой популярностью пользуется художественное оформление стен или установка цветов. Важно понимать: благоустройство подъезда — это не просто ремонт, это создание уюта и домашней атмосферы за вашей дверью. Когда жильцы вместе делают общее пространство красивым, они начинают больше ценить свой труд, уважать друг друга и по-настоящему беречь свой дом, - отметила и.о. директора департамента жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Оксана Галашина.

Принять участие в конкурсе могут все желающие из любого населенного пункта. Для этого необходимо направить документы в районную администрацию. Заявки на участие отбираются ежемесячно с 1 по 5 число. Их могут подать как собственники жилья лично, так и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, старшие по дому. С подробной информацией, в том числе с порядком подачи документов на участие в муниципальных этапах, можно ознакомиться на официальных сайтах районных администраций.

Лучшие подъезды будут определяться каждый месяц, начиная с мая. В декабре все победители муниципальных конкурсов выйдут на региональный этап и поборются в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».