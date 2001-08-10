В Сахалинской области стартовал новый сезон конкурса "Подъезд образцового содержания"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В муниципальном этапе конкурса в мае участвуют 16 заявок из семи районов Сахалинской области: Ногликского, Томаринского, Поронайского, Холмского, Корсаковского, Южно-Курильского и Южно-Сахалинска. Поддержать соседей и отдать свой голос за понравившийся вариант можно онлайн в региональном мобильном приложении Острова.65 в разделе «Благоустройство». Голосование продлится до 28 мая.
В островном регионе конкурс «Подъезд образцового содержания» проводится с 2023 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в рамках программы «Забота. Защита. Уважение» и партийного проекта Единой России «Наш двор. Наш подъезд». За это время преобразились десятки подъездов.
- Благоустройство осуществляется по инициативе самих жильцов и при поддержке управляющих компаний. Особой популярностью пользуется художественное оформление стен или установка цветов. Важно понимать: благоустройство подъезда — это не просто ремонт, это создание уюта и домашней атмосферы за вашей дверью. Когда жильцы вместе делают общее пространство красивым, они начинают больше ценить свой труд, уважать друг друга и по-настоящему беречь свой дом, - отметила и.о. директора департамента жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Оксана Галашина.
Принять участие в конкурсе могут все желающие из любого населенного пункта. Для этого необходимо направить документы в районную администрацию. Заявки на участие отбираются ежемесячно с 1 по 5 число. Их могут подать как собственники жилья лично, так и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, старшие по дому. С подробной информацией, в том числе с порядком подачи документов на участие в муниципальных этапах, можно ознакомиться на официальных сайтах районных администраций.
Лучшие подъезды будут определяться каждый месяц, начиная с мая. В декабре все победители муниципальных конкурсов выйдут на региональный этап и поборются в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:41 Сегодня XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
10:16 Сегодня «Сахалинская Коммунальная Компания» запустила телефонный чат-бот для передачи показаний счетчиков
09:11 Сегодня В Южно-Сахалинске дачу от огня спасали пять пожарных расчётов
09:46 Сегодня В Южно-Курильске специалисты установили новое оборудование на очистных сооружениях
18:37 12 Мая В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 09:41 Сегодня XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
- 09:05 Вчера Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
- 09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 14 Мая Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?