Тихоокеанское
информационное агентство
19 Мая 2026
Сейчас 22:50
72,35|84,07
Против жителя Тывы возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских на Сахалине
17:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Более 3300 жителей Поронайского района проголосовали за объекты благоустройства на 2027 год

Более 3300 жителей Поронайского района проголосовали за объекты благоустройства на 2027 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области идет отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году. В Поронайском районе в голосовании приняли участие уже более 3300 человек.

Второй

На выбор представлены три объекта:

- третий этап благоустройства зоны отдыха «Рефулеры»;

- сквер на улице Гагарина;

- сквер на улице Комсомольской.

Третий

Проект, набравший наибольшее количество голосов, получит финансирование в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»).

Условия и сроки:

- принять участие могут граждане старше 14 лет.

- голосование проходит на платформе za.gorodsreda.ru.

- прием голосов завершится 12 июня.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?