ВТБ: для частных инвесторов самым перспективным сейчас выглядит рынок облигаций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самым перспективным сейчас выглядит рынок облигаций, заявил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков на Дне инвестора банка в Москве.

«Сейчас хорошая точка входа в государственные облигации. Дельта, которая была последние годы между ключевой ставкой и длинным концом кривой ОФЗ, сейчас фактически нивелирована. Кроме того, циклы роста государственных облигаций, как правило, занимают несколько лет, и сейчас мы находимся на начальном этапе этого периода», – пояснил Яцков.

Другим интересным активом глава брокера назвал акции. По словам спикера, рынок акций снижается в течение восьми недель, что тоже создаёт привлекательный момент для входа. В первую очередь, в бумаги IT‑сектор, финансового сектора и дивидендные истории с двузначной доходностью, сказал Яцков.

«Если говорить о пропорциях и дополнительных активах, которые можно добавить в этот портфель, – это, конечно, золото, как один из защитных активов. А помимо длинных государственных рублёвых облигаций, это также облигации, номинированные в валюте,» – отметил глава брокера.