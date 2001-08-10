ВТБ: для частных инвесторов самым перспективным сейчас выглядит рынок облигаций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Самым перспективным сейчас выглядит рынок облигаций, заявил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков на Дне инвестора банка в Москве.
«Сейчас хорошая точка входа в государственные облигации. Дельта, которая была последние годы между ключевой ставкой и длинным концом кривой ОФЗ, сейчас фактически нивелирована. Кроме того, циклы роста государственных облигаций, как правило, занимают несколько лет, и сейчас мы находимся на начальном этапе этого периода», – пояснил Яцков.
Другим интересным активом глава брокера назвал акции. По словам спикера, рынок акций снижается в течение восьми недель, что тоже создаёт привлекательный момент для входа. В первую очередь, в бумаги IT‑сектор, финансового сектора и дивидендные истории с двузначной доходностью, сказал Яцков.
«Если говорить о пропорциях и дополнительных активах, которые можно добавить в этот портфель, – это, конечно, золото, как один из защитных активов. А помимо длинных государственных рублёвых облигаций, это также облигации, номинированные в валюте,» – отметил глава брокера.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:41 Сегодня XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
10:16 Сегодня «Сахалинская Коммунальная Компания» запустила телефонный чат-бот для передачи показаний счетчиков
09:11 Сегодня В Южно-Сахалинске дачу от огня спасали пять пожарных расчётов
09:46 Сегодня В Южно-Курильске специалисты установили новое оборудование на очистных сооружениях
18:37 12 Мая В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 09:41 Сегодня XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
- 09:05 Вчера Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
- 09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 14 Мая Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?