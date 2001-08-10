В этом году банки выдали сахалинцам 1,7 тысячи ипотечных кредитов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В первом полугодии 2025 года сахалинские банки выдали ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 8,7 млрд рублей – это на 31,3% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. При этом средний размер одного кредита достиг 5,2 млн рублей, а почти 80% от всего объема выдач обеспечили программы с господдержкой, главным образом – "Дальневосточная и арктическая ипотека".
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Отделения Банка России по Сахалинской области, совокупный ипотечный долг жителей региона на конец июня 2025 года составил 96,9 млрд рублей, увеличившись за полгода на 2,3 млрд рублей.
Значительную часть выданных займов – 4,5 млрд рублей – сахалинцы и курильчане направили на покупку квартир в строящихся домах. Еще 1,1 млрд рублей жители региона потратили на строительство и приобретение индивидуального жилья. Всего за первые шесть месяцев 2025 года банки оформили 1,7 тыс. ипотечных кредитов (годом ранее – 2,8 тыс.). Средний срок ипотечного договора в Сахалинской области составил 21 год, а средняя процентная ставка снизилась до 4,5% годовых против 6,6% в 2024 году. Заместитель начальника экономического отдела регионального Отделения Банка России Дмитрий Питиляк пояснил: основную долю новых выдач занимают кредиты с господдержкой, и почти 7 млрд рублей из 8,7 млрд рублей выдали по государственной программе "Дальневосточная и арктическая ипотека".
За первые шесть месяцев 2025 года заемщики Сахалинской области досрочно или в срок погасили свои обязательства перед банками на сумму 6,4 млрд рублей. Платежная дисциплина оставалась высокой: доля просроченных обязательств в общей сумме долга не превысила 1%. Существенно влияют на рынок ипотеки макропруденциальные меры: они обязывают банки осторожно выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой или низким первоначальным взносом. Благодаря этим мерам регулятор поддерживает "здоровую" структуру задолженности. С 1 июля 2025 года для банков начали действовать лимиты в ипотеке, которые напрямую ограничивают долю рискованных кредитов – то есть выдач клиентам, которые с высокой вероятностью не смогут обслуживать заем.
