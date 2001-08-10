Опрос ВТБ: спонтанные покупки одного из супругов мешают россиянам копить совместно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ узнал*, что является главным стимулом и преградой для россиян в совместных накоплениях. 43% участников опроса поделились, что для них накопления – возможность реализовать совместную мечту. Треть заявили, что откладывать фиксированную сумму им помогает сформированная привычка, а также четкое планирование бюджета. Основным стоп-фактором для совместных накоплений россияне считают спонтанные покупки одного из супругов.
Самый популярный финансовый инструмент для совместных накоплений у россиян – это вклад или накопительный счет одного из супругов (44%). На втором месте – совместный банковский счет, куда оба могут делать переводы (32%), 13% предпочитают копить наличные, а 7% копят с помощью инвестиционных продуктов.
Основными преградами для совместных накоплений респонденты считают спонтанные покупки и импульсивные траты одного из супругов – так ответила четверть опрошенных. 15% не нашли удобного финансового инструмента, а 9% ведут раздельный бюджет.
Треть опрошенных копят на недвижимость и ремонт, 30% – на путешествия и яркие впечатления, а четверть – на автомобиль. Идеальный инструмент для совместных накоплений у россиян отличается. Более половины респондентов мечтают, чтобы деньги с совместного счета можно было снимать без потери процентов, но с предупреждением супруга. 41% хотели бы пополнять счет с любой карты без комиссии, 32% - чтобы сумма счета была видна обоим супругам. 21% хотели бы, чтобы банк автоматически округлял траты и докладывал разницу в семейную копилку, а 12% хотели бы иметь возможность добавить фото мечты к счету, чтобы добавить мотивации.
______________
* Опрос проведен среди 1500 жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:41 Сегодня XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
10:16 Сегодня «Сахалинская Коммунальная Компания» запустила телефонный чат-бот для передачи показаний счетчиков
09:11 Сегодня В Южно-Сахалинске дачу от огня спасали пять пожарных расчётов
09:46 Сегодня В Южно-Курильске специалисты установили новое оборудование на очистных сооружениях
18:37 12 Мая В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 09:41 Сегодня XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
- 09:05 Вчера Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
- 09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 14 Мая Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?