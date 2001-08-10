Более 8 000 детей Южно-Сахалинска отдохнут в летних лагерях в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска открыла запись в детские лагеря через портал «Госуслуги» и предусмотрела бесплатные путевки для льготников.

Роспотребнадзор выдал заключения всем детским лагерям Южно-Сахалинска перед стартом летней кампании 2026 года.

Более 8 000 юных жителей Южно-Сахалинска проведут лето 2026 года в городских лагерях – первые пришкольные лагеря и детские площадки начнут работу уже 27 мая, а массовый старт смен традиционно состоится 1 июня, в День защиты детей. Администрация города откроет на базе учреждений образования, культуры и спорта 48 лагерей различной тематики: от спортивных до интеллектуальных и научно-технических.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, профильные ведомства уделили особое внимание вопросам безопасности при подготовке к летнему сезону. Все организации, которые принимают детей, получили заключения Роспотребнадзора и вошли в официальный реестр детских оздоровительных учреждений Сахалинской области. Во всех лагерях запланировали мероприятия, посвященные Году народного единства, который объявил президент Владимир Путин. Начальник отдела департамента образования Татьяна Морозова отметила, что задача ведомства – сделать каникулы безопасными и увлекательными, чтобы лето запомнилось яркими событиями, а родители сохраняли уверенность в благополучии детей.

Для ряда категорий детей предусмотрели бесплатное предоставление путевок. Полную компенсацию получат дети участников специальной военной операции, а также ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, опекаемые дети и дети-сироты. Льгота распространяется только на жителей Южно-Сахалинска, имеющих регистрацию на территории города. Родители могут записать детей в лагеря и пришкольные площадки в электронном виде через портал «Госуслуги». После получения уведомления в личном кабинете им необходимо обратиться в выбранную организацию для оформления договора.