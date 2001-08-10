Тихоокеанское
информационное агентство
19 Мая 2026
Сейчас 05:48
72,35|84,07
Пожилая сахалинка отправилась в Москву и передала мошенникам 6 миллионов
16:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В районе вулкана Безымянный на Камчатке зафиксировано 170 сейсмических событий

В районе вулкана Безымянный на Камчатке зафиксировано 170 сейсмических событий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке усиливается активность вулкана Безымянный. По данным специалистов, сейсмичность в районе вулкана сейчас значительно превышает фоновые значения - зафиксировано около 170 сейсмических событий, передает ТК "41 Регион".

Над куполом вулкана наблюдается свечение, а по юго-восточному склону постоянно сходят раскалённые лавины из вулканических обломков.

Извержение продолжается уже несколько дней. Только за последнюю неделю произошло четыре пепловых выброса.

Эксперты предупреждают: в ближайшие 30 суток активность Безымянного может усилиться. Учёные прогнозируют продолжение экструзивно-эксплозивного извержения, новые сходы раскалённых лавин и мощные пепловые выбросы высотой от 6 до 15 километров над уровнем моря.

Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг обстановки.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?