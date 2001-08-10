В районе вулкана Безымянный на Камчатке зафиксировано 170 сейсмических событий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке усиливается активность вулкана Безымянный. По данным специалистов, сейсмичность в районе вулкана сейчас значительно превышает фоновые значения - зафиксировано около 170 сейсмических событий, передает ТК "41 Регион".
Над куполом вулкана наблюдается свечение, а по юго-восточному склону постоянно сходят раскалённые лавины из вулканических обломков.
Извержение продолжается уже несколько дней. Только за последнюю неделю произошло четыре пепловых выброса.
Эксперты предупреждают: в ближайшие 30 суток активность Безымянного может усилиться. Учёные прогнозируют продолжение экструзивно-эксплозивного извержения, новые сходы раскалённых лавин и мощные пепловые выбросы высотой от 6 до 15 километров над уровнем моря.
Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг обстановки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:37 12 Мая В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 09:05 Вчера Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
- 09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 14 Мая Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 14 Мая Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?