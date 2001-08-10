Аэровокзал "Южно-Сахалинск" провёл субботник на берегу у лежбища сивучей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники авиагавани убрали мусор на побережье Татарского пролива в Невельске - в районе, где с февраля по июнь обитают сивучи. На субботник вышли генеральный директор Руслан Степанец, руководители производственного и административного блоков со специалистами.
Участок выбрал рабочий совет аэровокзального комплекса вместе с администрацией Невельска. Руководитель совета - начальник группы сборов Татьяна Зуева – предложила побережье вдоль улицы Морской до реки Казачки.
Участники субботника собрали 18 мешков бытового мусора и 8 крупногабаритных предметов: автомобильную покрышку, корпус бытовой техники, обломки пенопласта, биг-бэг. Среди отходов — пластик, стекло, бумага.
«Мы стараемся выезжать коллективом на побережье каждый год. В 2024-ом наша команда приводила в порядок пляж в Пригородном, в 2025-ом - в Стародубском. Выбираем новые локации, открываем остров с новых сторон и помогаем природе. Такие акции позволяют нам и сплотиться, и сделать что-то полезное для родного края», - отметила начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Юлия Бережная.
Невельское лежбище - одно из трёх мест в мире, где сивучи живут в черте города; помимо Невельска такое соседство встречается только в Сиэтле и Петропавловске-Камчатском. На 400-метровый брекватер у входа в порт с февраля по июнь приходит до 300 особей. Сивуч занесён в Красную книгу России. Морской мусор - обрывки сетей, плёнка, пластик - травмирует животных и попадает в желудки.
С декабря 2025 года в атриуме терминала пассажиров встречает зеркальная полигональная скульптура сивуча Гоши, талисмана аэровокзала. Имя для талисмана предложили в открытой онлайн-форме - собрали 244 варианта.
Аэровокзал каждый год убирает новый участок побережья на юге Сахалина, проводит субботники на территории терминала и поддерживает приют для животных. В июне на привокзальной площади четвёртый год подряд высадят цветы ко Дню России.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:37 12 Мая В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 09:05 Вчера Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
- 09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 14 Мая Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 14 Мая Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?