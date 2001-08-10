Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники авиагавани убрали мусор на побережье Татарского пролива в Невельске - в районе, где с февраля по июнь обитают сивучи. На субботник вышли генеральный директор Руслан Степанец, руководители производственного и административного блоков со специалистами.

Участок выбрал рабочий совет аэровокзального комплекса вместе с администрацией Невельска. Руководитель совета - начальник группы сборов Татьяна Зуева – предложила побережье вдоль улицы Морской до реки Казачки.

Участники субботника собрали 18 мешков бытового мусора и 8 крупногабаритных предметов: автомобильную покрышку, корпус бытовой техники, обломки пенопласта, биг-бэг. Среди отходов — пластик, стекло, бумага.

«Мы стараемся выезжать коллективом на побережье каждый год. В 2024-ом наша команда приводила в порядок пляж в Пригородном, в 2025-ом - в Стародубском. Выбираем новые локации, открываем остров с новых сторон и помогаем природе. Такие акции позволяют нам и сплотиться, и сделать что-то полезное для родного края», - отметила начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Юлия Бережная.

Невельское лежбище - одно из трёх мест в мире, где сивучи живут в черте города; помимо Невельска такое соседство встречается только в Сиэтле и Петропавловске-Камчатском. На 400-метровый брекватер у входа в порт с февраля по июнь приходит до 300 особей. Сивуч занесён в Красную книгу России. Морской мусор - обрывки сетей, плёнка, пластик - травмирует животных и попадает в желудки.

С декабря 2025 года в атриуме терминала пассажиров встречает зеркальная полигональная скульптура сивуча Гоши, талисмана аэровокзала. Имя для талисмана предложили в открытой онлайн-форме - собрали 244 варианта.

Аэровокзал каждый год убирает новый участок побережья на юге Сахалина, проводит субботники на территории терминала и поддерживает приют для животных. В июне на привокзальной площади четвёртый год подряд высадят цветы ко Дню России.