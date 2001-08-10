В СНТ Южно-Сахалинска усилили контроль за безопасностью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профилактические мероприятия проводят сотрудники городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям совместно с представителями Госпожнадзора.

С начала года в Южно-Сахалинске зафиксирован 131 пожар, из которых 3 случая касались возгорания сухой растительности. Общая площадь, пострадавшая от огня, превысила 2000 квадратных метров.

- Эти показатели превысили аналогичный период прошлого года, - подчеркнул специалист городского управления по делам ГО и ЧС Сергей Гусев. - Приближается дачный сезон, когда жители активно используют открытый огонь для уборки территории и сжигания мусора. Это существенно увеличивает риск возникновения пожаров. Поэтому проведение профилактических бесед с населением в настоящее время является крайне важным.

Во время обхода жителям вручили памятки с рекомендациями по соблюдению пожарной безопасности, а также напомнили о необходимости страхования своего имущества.

Как отмечают в городском управлении ГО и ЧС, основными причинами возгораний являются неисправная электропроводка, скопление сухой травы и листвы, неубранный мусор, а также нарушения правил установки печного отопления.

- На своём участке мы провели отсыпку щебнем, чтобы предотвратить рост травы, регулярно подстригаем кустарники и убираем опавшую листву. Это наша ответственность за безопасность семьи, - рассказала жительница СНТ «Айболит» Светлана Шаверина.

Информацию обо всех выявленных нарушениях будут передавать председателям СНТ, которые, в свою очередь, организуют собрания с жителями и проведут с ними разъяснительную работу.