Тихоокеанское
информационное агентство
16 Мая 2026
Сейчас 02:38
73,13|85,18
На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
17:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На участке улицы 4-ой Железнодорожной в Южно-Сахалинске будет временно перекрыто движение

На участке улицы 4-ой Железнодорожной в Южно-Сахалинске будет временно перекрыто движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 17 по 24 мая в районе пересечения ул. 4-ой Железнодорожной с ул. Шоссейной будет проводиться реконструкция канализационного коллектора.

В указанный период будет организован объезд для общественного транспорта. Автобусы муниципального маршрута №6 будут следовать по улице Шоссейной до остановочного пункта «Магазин Рублёвка», где будет осуществляться разворот. Далее движение будет проходить через переулок 1-й Корсаковский с возвращением на утверждённую схему маршрута.

В обратном направлении автобусы маршрута №6 будут объезжать участок реконструкции по проспекту Мира до улицы 140-летия, после чего продолжат движение по установленному маршруту.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?