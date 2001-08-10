На участке улицы 4-ой Железнодорожной в Южно-Сахалинске будет временно перекрыто движение

С 17 по 24 мая в районе пересечения ул. 4-ой Железнодорожной с ул. Шоссейной будет проводиться реконструкция канализационного коллектора.

В указанный период будет организован объезд для общественного транспорта. Автобусы муниципального маршрута №6 будут следовать по улице Шоссейной до остановочного пункта «Магазин Рублёвка», где будет осуществляться разворот. Далее движение будет проходить через переулок 1-й Корсаковский с возвращением на утверждённую схему маршрута.

В обратном направлении автобусы маршрута №6 будут объезжать участок реконструкции по проспекту Мира до улицы 140-летия, после чего продолжат движение по установленному маршруту.