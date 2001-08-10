16 Мая 2026
17:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайском районе ямочный ремонт в этом году пройдет на дорогах и во дворах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году в Поронайском районе ямочный ремонт, как и прежде, затронет как дороги местного значения, так и дворовые территории. Дефектовку и мониторинг состояния покрытия специалисты администрации проводили совместно с активистами Единой России, которые также ведут постоянный контроль по жалобам жителей. Именно на основе обращений горожан был определен перечень придомовых территорий, где планируется устранить ямы и выбоины.

Всего в рамках дворовой программы в текущем сезоне запланировано отремонтировать более 1200 квадратных метров дорожных дефектов.

Напомним, что ямочный ремонт в Поронайске стартовал в начале мая. В ходе первого этапа было устранено около 100 квадратных метров дефектов на улицах Гагарина и Восточная. Вторая волна работ на дорогах местного значения стартует в конце мая – дорожники планируют заделать еще 600 квадратных метров повреждений.

Ямочный ремонт во дворах также начнется в конце мая – начале июня. Активисты Единой России продолжат мониторить качество и сроки выполнения работ, чтобы учесть все наказы граждан.

