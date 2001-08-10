В Поронайском районе ямочный ремонт в этом году пройдет на дорогах и во дворах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году в Поронайском районе ямочный ремонт, как и прежде, затронет как дороги местного значения, так и дворовые территории. Дефектовку и мониторинг состояния покрытия специалисты администрации проводили совместно с активистами Единой России, которые также ведут постоянный контроль по жалобам жителей. Именно на основе обращений горожан был определен перечень придомовых территорий, где планируется устранить ямы и выбоины.
Всего в рамках дворовой программы в текущем сезоне запланировано отремонтировать более 1200 квадратных метров дорожных дефектов.
Напомним, что ямочный ремонт в Поронайске стартовал в начале мая. В ходе первого этапа было устранено около 100 квадратных метров дефектов на улицах Гагарина и Восточная. Вторая волна работ на дорогах местного значения стартует в конце мая – дорожники планируют заделать еще 600 квадратных метров повреждений.
Ямочный ремонт во дворах также начнется в конце мая – начале июня. Активисты Единой России продолжат мониторить качество и сроки выполнения работ, чтобы учесть все наказы граждан.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:37 12 Мая В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
13:16 12 Мая В Анивском районе автомобиль опрокинулся в кювет
08:29 12 Мая За два дня автоинспекторы Сахалина задержали 15 нетрезвых водителей
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
Выбор редакции
- 09:41 Вчера На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 14 Мая Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 14 Мая Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
- 10:24 13 Мая Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит сезон большим концертом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?