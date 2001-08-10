Островитяне провели майские за детективами и любовными романами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ — Сервис «КИОН Музыка», онлайн-кинотеатр «КИОН» и книжный сервис «КИОН Строки», входящие в группу компаний МТС, проанализировали активность пользователей из Сахалинской области на майских праздниках. Выяснилось, что островитяне стали читать на 66% больше, чем год назад, а среди фильмов предпочитали детективы с сахалинском актером.
Самой популярной книгой у жителей Сахалинской области стал любовный роман автора Елены Безруковой «Его наследник». Также в топ-3 читательских предпочтений островитян вошли фэнтези от Павла Вяча «Завуч. За порогом» и историческая проза от Сергея Зверева «Спасти Париж и умереть».
Помимо чтения на майских праздниках, сахалинцы активно смотрели сериалы и слушали музыку. В топе зрительских предпочтений детективный триллер «Отпечатки» с актёрским дуэтом Оксаны Акиньшиной и Дмитрия Чеботарёв и новый сезон детективного сериала «Чёрное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым. Интересно, что в каждом из этих сериалов сыграл актер из Сахалинской области актер Евгений Харитонов. Также в тройке лидеров масштабная экранизацияя произведения Пушкина «Сказка о царе Салтане» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк.
Среди музыкальных предпочтений сахалинцев лидировали: трек «Мальборо» исполнителя SAYAN, композиция «Феникс» певицы из Владивостока BEARWOLF и песня «Тону» белорусского музыканта HOLLYFLAME.
