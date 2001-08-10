На Дальнем Востоке вырос кредитный портфель туристических проектов

ВТБ увеличил финансирование туристической отрасли. Кредитный портфель по льготной госпрограмме №141 в сегменте среднего и малого бизнеса по итогам первого квартала 2026 года достиг 62,4 млрд рублей, рост за год – 94%. На Дальний Восток приходится порядка 10% портфеля по программе.

При поддержке банка реализовано 59 проектов в сфере туризма. Особую роль в процессе играет Дальний Восток, где формируются новые точки роста туризма. Реализация проектов в регионе позволяет не только увеличить номерной фонд, но и создать комплексную среду – с транспортной, сервисной и рекреационной инфраструктурой.

«Мы видим устойчивый интерес бизнеса к инвестициям в туристическую инфраструктуру Дальнего Востока. Сегодня на регион приходится почти 10% нашего портфеля по программе: порядка 2 млрд рублей – в Приморском крае и 3,5 млрд – в Хабаровском. При этом только с начала года в Приморье уже профинансированы проекты на 840 млн рублей. Это не точечные инициативы, а формирование полноценной туристической инфраструктуры, способной обеспечить качественный сервис. Такой подход закладывает основу для долгосрочного развития региона и роста его экономической активности», – рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

Льготная программа №141 была запущена в феврале 2021 года. Средства по ней направляются на создание и развитие туристической инфраструктуры, включая гостиничные комплексы, апарт-отели и сопутствующие сервисы. В 2025 году объем выдач ВТБ в рамках программы вырос на 74% по сравнению с 2024 годом и составил 26,5 млрд рублей.