В Южно-Сахалинске 30 мая пройдет весенняя ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 мая в Южно-Сахалинске на улице Горнолыжной – за мультимедийным парком «Россия – моя история» – проведут весеннюю тематическую ярмарку. Организаторы пригласили к участию не только городские предприятия, но и крестьянско-фермерские хозяйства, владельцев личных подсобных хозяйств, а также садоводов из Долинского, Корсаковского и Анивского районов.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, директор ведомства Елена Дачилова отметила: весенняя ярмарка традиционно стремится быть максимально атмосферной площадкой. Местные производители представят в большом ассортименте саженцы, рассаду, кустарники и свежую продовольственную продукцию.

Организаторы ждут новых предпринимателей и фермеров, готовых показать свои товары. Для них предусмотрели бесплатные торговые места, а процесс получения разрешения максимально упростили.

По вопросам участия желающие могут обратиться в департамент по адресу: улица Карла Маркса, 20 (кабинеты 403–405) или по телефону 300‑738 (добавочные 1, 2, 3, 4).

30 мая в районе проведения ярмарки власти организуют одностороннее движение транспорта. Бесплатные шаттлы весь день будут курсировать между площадью Победы и местом мероприятия. Ярмарка начнет работу в 9:00 и завершит в 16:00. Чтобы создать праздничное настроение, с 11:00 до 13:00 организаторы проведут концертную программу.