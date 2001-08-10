Участок трассы Невельск – Томари – Шахтерск перекроют 16 мая из-за взрывов на разрезе

С 16:30 до 17:00 16 мая 2026 года специалисты полностью перекроют движение на участке региональной автодороги в Углегорском районе. Причина ограничения – проведение взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе.

Как сообщили ТИА “Острова” в региональной автоинспекции, речь идёт об отрезке автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск с 299-го по 300-й километр.

На время взрывных работ дорожные службы временно остановят движение всех видов автотранспорта. Перекрытие продлится всего полчаса – с половины пятого до пяти вечера.

Власти Углегорского района призывают водителей заранее учитывать эту информацию при планировании поездок и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.