Вице-мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Лугового
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отделе по управлению территорией Лугового вице-мэр Вячеслав Кожухов встретился с местными жителями и сразу решил несколько проблем. Остальные вопросы чиновник взял на личный контроль – специалисты администрации выедут на место для детального разбора каждой ситуации.
Жителей планировочного района волновали самые разные темы: содержание детских площадок, уборка подъездов, состояние подвалов и ремонт многоквартирных домов. Участники встречи также обсудили благоустройство, земельные отношения, переселение из аварийного жилья и ямочный ремонт.
Вице-мэр Вячеслав Кожухов подчеркнул: встреча прошла в конструктивном ключе, многие поднятые вопросы уже находятся в стадии решения, а по остальным жители получили информацию о дальнейших шагах.
Постоянная жительница Лугового Анастасия Самсонова регулярно посещает такие мероприятия. Она отметила, что подобный формат общения действительно приносит результаты: в районе уже построили детские площадки и дороги, а также установили сроки проведения различных ремонтов. Например, с помощью одной из таких встреч жильцам ее дома помогли решить вопрос с ремонтом крыши. “На такие встречи нужно ходить регулярно”, – добавила Самсонова.
Мэр Сергей Надсадин поручил проводить встречи с населением в муниципалитете на постоянной основе. Помимо этого, администрация организует выездные приемы руководителей департаментов, подведомственных учреждений и представителей ведомственных структур. Анонсы всех мероприятий публикуются на официальном сайте муниципалитета, а также в аккаунтах администрации Южно-Сахалинска и мэра города в социальных сетях.
