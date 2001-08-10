Южно-Сахалинск присоединился к Неделе борьбы с артериальной гипертонией
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Южно-Сахалинска в возрасте до 40 лет без вредных привычек и семейной истории гипертонии могут контролировать давление только во время плановых медосмотров. А вот горожанам от 40 до 50 лет, а также тем, кто имеет лишний вес, врачи рекомендуют измерять давление ежемесячно. Как рассказали ТИА «Острова» в центральной поликлинике Южно-Сахалинска, для пациентов старше 50 лет частота контроля должна достигать двух-трех раз в месяц – такие нормы озвучил заместитель главного врача Евгений Порешнев.
Артериальная гипертония входит в число самых распространенных хронических заболеваний и нередко протекает без явных симптомов. Факторы риска ускоряют ее развитие: малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание и постоянный стресс. Медики советуют обращать внимание на так называемые «сигналы» организма – шум в ушах после пробуждения, появление «мушек» или мерцающих пятен перед глазами, ночные судороги икроножных мышц, а также утреннюю тяжесть в затылочной области.
Евгений Порешнев подчеркнул – при диагностированной гипертонии пациент обязан своевременно начать правильное лечение и строго его придерживаться, регулярно отслеживая свое состояние. Для профилактики заболевания врачи рекомендуют существенно ограничить потребление соли, добавить больше физической активности и спать от 6 до 9 часов в сутки. Полный отказ от вредных привычек также играет ключевую роль в сохранении здоровья сердечно-сосудистой системы. В 2026 году эти рекомендации остаются особенно актуальными для всех возрастных групп.
