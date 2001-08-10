Аэровокзал «Южно-Сахалинск» встретил весенне-летний период 2026 года с новым автолифтом – эту технику комплекс приобрёл для ускоренной загрузки бортового питания на пассажирские рейсы. Машина стала первым в России кейтеринговым лифтом, который собрали на базе отечественного автомобиля «Валдай 12». Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе аэровокзала, технику доставили на остров из Хабаровска, где специалисты заменили на ней шасси и оборудовали стационарной платформой для подъёма фургона на высоту.

С началом высокого сезона навигации службу наземного обслуживания главной авиагавани островов пополнил надёжный автолифт, который полностью соответствует всем авиационным требованиям безопасности. Конструкцию нового аппарата инженеры выполнили из прочных материалов – все они устойчивы к перепадам температур и осадкам, поэтому транспортное средство может работать в любых погодных условиях. Чтобы даже жарким сахалинским летом питание оставалось свежим, специалисты оборудовали кузов фургона системой охлаждения.

Для лучшего обзора салон автолифта оснастили камерой заднего вида и сразу шестью зеркалами. Манёвренность техники обеспечивает радиус разворота, минимальный показатель которого равен 5,8 метрам. За плавность перемещения в любых ситуациях отвечает современная, тонко настроенная система управления. За один раз обновлённый «Валдай» может поднять до 600 килограммов груза. Минимальная высота подъёма платформы составляет 1,4 метра, максимальная – 5,8 метров – эти значения позволяют аэровокзальному комплексу использовать новый автолифт для обслуживания разных типов воздушных судов.

Как отметил директор по производству АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов, с учётом нового автолифта в этом сезоне команда использует для загрузки бортового питания на воздушное судно четыре единицы техники. Этого количества сотрудникам достаточно: они могут параллельно обслуживать как большие рейсы на Москву, так и более компактные, которые летают по Дальнему Востоку и в Сибирь. Время обслуживания при этом сокращается, а качество остаётся на прежнем, высоком уровне. Добавим, что ранее автопарк аэровокзала пополнил контейнерный погрузчик китайского производства – технику уже испытали и забрендировали.