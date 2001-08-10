Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал сквер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин оценил состояние сквера «Щит и меч», который открыли после благоустройства в прошлом году и который уже стал востребованным местом отдыха для горожан и гостей областного центра.

По итогам рабочей поездки глава города дал подрядной организации ряд поручений устранить отдельные недостатки, проявившиеся после зимы, в рамках гарантийных обязательств. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, все ремонтные работы завершат до 30 июня.

В ходе инспекции Сергей Надсадин вместе с представителями подрядчика детально обсудил текущее состояние общественного пространства. Глава города подчеркнул, что сквер «Щит и меч» – это значимый объект, который удачно сочетает историческую тематику, связанную с деятельностью органов безопасности, и современные архитектурные решения.

Мэр отметил, что в целом состояние сквера после зимы удовлетворительное, но существуют отдельные замечания, которые подрядчик должен устранить оперативно и качественно. Он уже направил соответствующие поручения департаменту архитектуры и градостроительства.

Подрядная организация подтвердила, что восстановит все повреждения без дополнительной оплаты, так как объект находится на гарантии. Компания не просто выполнит ремонт, но и пересмотрит технические решения, которые привели к дефектам. Так, специалисты полностью заменят гидроизоляцию нескольких малых архитектурных форм, чтобы в будущем не допустить подобных проблем. Кроме того, подрядчик приведёт в порядок тротуарную плитку. Администрация города держит ситуацию на контроле.