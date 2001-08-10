Юные сахалинцы "примерили" профессии на экскурсиях в газовую и рыбную отрасли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект по профориентации и маршрутизации молодежи объединил в Сахалинской области более 1,1 тысячи школьников, студентов и молодых специалистов. Карьерные консультанты провели для юных островитян свыше 60 мероприятий: тренинги, деловые игры, экскурсии на предприятия, встречи в молодежных клубах и бизнес-консультации. Участники проекта пообщались с представителями пожарной службы, здравоохранения, нефтегазового комплекса, рыбной отрасли, энергетики, образования, социальной сферы, органов ЗАГС, а также транспортных и производственных предприятий.
Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила особое внимание к живому общению с работодателями. «454 школьника уже «примерили» профессии и получили практический опыт, – рассказала Елена Савельева. – Когда ребята общаются со специалистами, задают вопросы и видят условия труда, выбор становится более осознанным». Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре региона, один из профтуров организовал Южно-Сахалинский Кадровый центр. Ученики школы № 19 посетили ООО «Газпром газобезопасность». Ребята увидели работу специалистов, которые отвечают за безопасность на объектах предприятия: предупреждают аварии и пожары, снижают травматизм и участвуют в сложных газоопасных работах. Сотрудники предприятия встречали школьников на каждой локации, показывали оборудование и рассказывали о профессии живо, понятно и без лишней теории.
Проект реализуют по национальному проекту «Кадры», который помогает школьникам и студентам заранее узнать о возможностях обучения и трудоустройства в своем регионе. Молодые люди знакомятся с востребованными профессиями и выбирают понятный профессиональный маршрут. На портале «Работа России» для молодежи работают более 20 сервисов по трудоустройству. Узнать подробнее о них можно в любом Кадровом центре региона. Национальный проект «Кадры» нацелен на подготовку специалистов под потребности работодателей. К 2029 году власти планируют обновить всю сеть службы занятости: в кадровых центрах «Работа России» работодатели получат помощь с подбором сотрудников, а соискатели – с поиском работы, построением карьерного маршрута, обучением и получением востребованной профессии.
