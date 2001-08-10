В Южно-Сахалинске у скейт-парка "Цунами" благоустраивают территорию
В Южно-Сахалинске подрядчик приступил к благоустройству территории возле бетонного скейт-парка «Цунами» в районе улицы Горького – доступ к экстремальной площадке ограничили до 10 июня 2026 года для безопасности горожан. Спортивное сообщество города признало объект, который ввели в эксплуатацию в прошлом году, одним из лучших на Дальнем Востоке. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, в летний период здесь ежедневно тренируются любители экстремальных видов спорта.
Начальник отдела Сергей Семенченко пояснил: администрация города проработала концепцию развития площадки совместно со спортивной общественностью. В текущем сезоне рабочие выполнят устройство асфальтобетонного покрытия вокруг бетонной чаши и обустроят пешеходные дорожки. Подрядчик также проложит в сторону леса прогулочную тропинку в грунтовом исполнении из мелкого щебня. Кроме того, на территории появятся 4 велопарковки и парклет ступенчатого вида. Озеленители высадят растения и установят цветочные кашпо.
Директор подрядной организации Денис Логачёв отметил: работы на объекте идут в соответствии с графиком. Рабочие уже выполнили выборку грунта и отсыпку основания, сейчас они готовятся к асфальтированию. На площадке задействовали достаточное количество техники и персонала. Подрядчик планирует завершить все работы до конца августа. Администрация города ограничила доступ к скейт-парку до 10 июня – к этому сроку завершат все крупные земляные работы, после чего площадка вновь откроется для тренировок. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко держат на личном контроле реализацию проектов благоустройства.
