Первые тюльпаны распустились в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске распустились первые тюльпаны – бутоны по традиции раскрылись у школы по греко-римской борьбе на улице Горького. С каждым днем погода становится теплее, и уже через одну-две недели городские клумбы украсят около 80 тысяч цветов. Как рассказали ТИА «Острова» в городском управлении культуры и туризма, луковицы озеленители высадили ещё прошлой осенью.

Самые большие клумбы с тюльпанами традиционно располагаются на перекрестке проспекта Мира и улицы Емельянова, а также на бульваре Анкудинова и пересечении улицы Комсомольской с Коммунистическим проспектом. Остальные цветы украшают скверы и общественные пространства Южно-Сахалинска.

Озеленители дарят горожанам яркие краски на улицах областного центра – благодаря их работе жители и гости города смогут любоваться цветением тюльпанов в ближайшие недели.