Сахалинцев приглашают на уборку берегов озера Изменчивое
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство экологии Сахалинской области совместно с региональным оператором по обращению с коммунальными отходами приглашает добровольцев на уборку прибрежной зоны озера Изменчивое в Корсаковском районе. Акция «Вода России» состоится 6 июня 2026 года – в этот день на Сахалине также отметят Всемирный день окружающей среды и День эколога. Озеро нуждается в регулярной очистке, иначе оно быстро потеряет свой уникальный облик.
Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» входит в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Этот проект создали по поручению президента РФ Владимира Путина. Организаторы предоставят всем участникам необходимый инвентарь и горячий перекус. Участие остаётся бесплатным, но волонтёрам необходимо заранее подтвердить своё намерение помочь.
Организаторы ждут добровольцев 6 июня. Сбор участников пройдёт с 9:15 до 9:30 по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В (парковка с южной стороны на улице Карла Маркса). Автобусы отправятся в 9:45. Уборка начнётся в 11:00 в районе села Охотское (координаты для навигатора: 46.85717 с. ш., 143.12606 в. д., съезд на озеро Изменчивое) и продлится примерно до 13:00. Возвращение в город запланировали к 14:00. Желающие могут приехать к месту сбора и на личном транспорте.
Исполняющая обязанности генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО Светлана Ярлыченко подчеркнула: озеро Изменчивое – уникальное место Сахалина, и если за ним не следить, оно быстро потеряет свой вид. Она призвала всех неравнодушных присоединиться к простой и понятной задаче – собрать мусор, пока ветер не разнёс его ещё сильнее.
Желающим включиться в списки волонтёров необходимо сообщить о своём решении до 29 мая по телефону +7 (4242) 67-25-20.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:29 Сегодня За два дня автоинспекторы Сахалина задержали 15 нетрезвых водителей
10:17 Сегодня На Сахалине водитель «Toyota Land Cruiser» спровоцировал ДТП с грузовиком
09:11 Сегодня Сахалинским многодетным семьям вернут единое пособие
09:47 Сегодня В Александровске-Сахалинском в канаве обнаружено тело мужчины
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
17:53 6 Мая В Южно-Сахалинске набирает обороты ремонт дорог
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
13:41 7 Мая ВТБ наградил победителей марафона "Управление личным бюджетом" в Сахалинской области
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 17:07 Сегодня Сахалинцы завоевали золото и серебро на чемпионате "Bison Race" в Белоруссии
- 14:49 Сегодня Сахалинцев приглашают на тематическую экскурсию "Закулисье в зоопарке"
- 10:00 8 Мая Сахалинская областная библиотека провела турнир "Страницы Великой Победы"
- 10:50 7 Мая В Южно-Сахалинске впервые пройдет чемпионат ДФО по гонкам с препятствиями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?