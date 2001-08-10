Сахалинцев приглашают на уборку берегов озера Изменчивое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство экологии Сахалинской области совместно с региональным оператором по обращению с коммунальными отходами приглашает добровольцев на уборку прибрежной зоны озера Изменчивое в Корсаковском районе. Акция «Вода России» состоится 6 июня 2026 года – в этот день на Сахалине также отметят Всемирный день окружающей среды и День эколога. Озеро нуждается в регулярной очистке, иначе оно быстро потеряет свой уникальный облик.

Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» входит в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Этот проект создали по поручению президента РФ Владимира Путина. Организаторы предоставят всем участникам необходимый инвентарь и горячий перекус. Участие остаётся бесплатным, но волонтёрам необходимо заранее подтвердить своё намерение помочь.

Организаторы ждут добровольцев 6 июня. Сбор участников пройдёт с 9:15 до 9:30 по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В (парковка с южной стороны на улице Карла Маркса). Автобусы отправятся в 9:45. Уборка начнётся в 11:00 в районе села Охотское (координаты для навигатора: 46.85717 с. ш., 143.12606 в. д., съезд на озеро Изменчивое) и продлится примерно до 13:00. Возвращение в город запланировали к 14:00. Желающие могут приехать к месту сбора и на личном транспорте.

Исполняющая обязанности генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО Светлана Ярлыченко подчеркнула: озеро Изменчивое – уникальное место Сахалина, и если за ним не следить, оно быстро потеряет свой вид. Она призвала всех неравнодушных присоединиться к простой и понятной задаче – собрать мусор, пока ветер не разнёс его ещё сильнее.

Желающим включиться в списки волонтёров необходимо сообщить о своём решении до 29 мая по телефону +7 (4242) 67-25-20.