Движение шести автобусов временно изменят возле ТПУ

12 мая 2026 года. ТИА «Острова». Рабочие заменяют асфальтобетонное покрытие возле транспортно-пересадочного узла «Нова», поэтому городские власти временно скорректировали схему движения шести автобусных маршрутов. Ремонтные работы завершатся в течение дня, после чего транспорт вернется на обычную схему заезда на ТПУ. Как рассказали ТИА «Острова» в диспетчерской службе единого оператора, ограничения действуют на маршрутах № 10, 62, 71, 12, 189 и 119.

На время ремонта перечисленные автобусы не заезжают на ТПУ «Нова». Пассажиры маршрута № 12 садятся и выходят на остановочном пункте «Полиция», который расположен на улице Советской. Остальные маршруты следуют по измененной траектории без дополнительных остановок в зоне узла.

Оператор пассажирских перевозок организовал справочную линию для горожан. Жители могут получить актуальную информацию о работе транспорта по телефону 55-65-15 – с мобильного телефона достаточно набрать короткий номер *6515. Специалисты диспетчерской службы работают в штатном режиме и предоставляют разъяснения по каждой из шести временных схем движения.