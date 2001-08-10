В Южно-Сахалинске усилили контроль за восстановлением асфальта после земляных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске власти усилили контроль за тем, как подрядчики восстанавливают благоустройство после земляных работ. С наступлением тепла административно-техническое управление ежедневно следит за сроками и качеством ремонта на участках, где ранее меняли трубы или кабели.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, специалисты постоянно проверяют такие объекты. В каждом разрешении на раскопки чётко прописаны сроки, когда подрядчик обязан привести территорию в порядок. Если исполнитель нарушает эти сроки или делает работу некачественно, управление применяет штрафы. Также сотрудники следят за культурой производства: подрядчики должны ставить ограждения, вывешивать паспорта объектов, включать сигнальные фонари и не мусорить на прилегающей территории.

Заместитель директора управления Илья Юшкевич отметил, что восстановление благоустройства идёт строго по графику с учётом погоды. Если аварийный ремонт выполняли зимой, то финальные работы по асфальтированию переносят на весну. Он призвал все ресурсоснабжающие организации начинать восстановление участков сразу, не дожидаясь проверок.

На этой неделе работы развернулись на улице Дзержинского у дома №38. Ранее здесь делали аварийный ремонт сетей. Сахалинская коммунальная компания уже завершила восстановление этого участка. Начальник отдела подготовки и проведения ремонтов АО «СКК» Михаил Ралдугин сообщил, что компания привела в порядок около 600–700 квадратных метров асфальтобетонного покрытия на дорогах и внутриквартальных проездах.

Администрация города проводит встречи с ресурсоснабжающими организациями – «РВК-Сахалин», «Сахалинэнерго», «Электросервис» и другими. Специалисты подробно объясняют им требования закона, порядок получения разрешений и ответственность за плохое или несвоевременное благоустройство.

В Южно-Сахалинске уже работает электронный сервис на платформе цифрового двойника города. Он в реальном времени показывает все места раскопок в областном центре. Жители могут найти интересующий участок на интерактивной карте и узнать всю информацию о нём. Если горожане заметят нарушения, на карте указаны контактные телефоны управления, куда можно оперативно обратиться.