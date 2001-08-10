В Южно-Сахалинске усилили контроль за восстановлением асфальта после земляных работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске власти усилили контроль за тем, как подрядчики восстанавливают благоустройство после земляных работ. С наступлением тепла административно-техническое управление ежедневно следит за сроками и качеством ремонта на участках, где ранее меняли трубы или кабели.
Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, специалисты постоянно проверяют такие объекты. В каждом разрешении на раскопки чётко прописаны сроки, когда подрядчик обязан привести территорию в порядок. Если исполнитель нарушает эти сроки или делает работу некачественно, управление применяет штрафы. Также сотрудники следят за культурой производства: подрядчики должны ставить ограждения, вывешивать паспорта объектов, включать сигнальные фонари и не мусорить на прилегающей территории.
Заместитель директора управления Илья Юшкевич отметил, что восстановление благоустройства идёт строго по графику с учётом погоды. Если аварийный ремонт выполняли зимой, то финальные работы по асфальтированию переносят на весну. Он призвал все ресурсоснабжающие организации начинать восстановление участков сразу, не дожидаясь проверок.
На этой неделе работы развернулись на улице Дзержинского у дома №38. Ранее здесь делали аварийный ремонт сетей. Сахалинская коммунальная компания уже завершила восстановление этого участка. Начальник отдела подготовки и проведения ремонтов АО «СКК» Михаил Ралдугин сообщил, что компания привела в порядок около 600–700 квадратных метров асфальтобетонного покрытия на дорогах и внутриквартальных проездах.
Администрация города проводит встречи с ресурсоснабжающими организациями – «РВК-Сахалин», «Сахалинэнерго», «Электросервис» и другими. Специалисты подробно объясняют им требования закона, порядок получения разрешений и ответственность за плохое или несвоевременное благоустройство.
В Южно-Сахалинске уже работает электронный сервис на платформе цифрового двойника города. Он в реальном времени показывает все места раскопок в областном центре. Жители могут найти интересующий участок на интерактивной карте и узнать всю информацию о нём. Если горожане заметят нарушения, на карте указаны контактные телефоны управления, куда можно оперативно обратиться.
Это читают
09:06 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска просят не паниковать, МЧС проводит учения
09:18 Сегодня Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
10:54 Сегодня Школьникам Южно-Сахалинска рассказали о лесном богатстве Сахалине
10:23 Сегодня Паром "Сахалин-9" возвращается на линию Ванино – Холмск
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
12:31 10 Апреля Четыре сахалинские бизнес-леди вошли в лонг-лист всероссийской премии
09:15 10 Апреля Полиция Сахалина задержала 18-летнего москвича за обслуживание сим-боксов для мошенников
17:54 10 Апреля Военнослужащие на Сахалине обучаются стрельбе из 7,62-мм пулемёта "Калашникова"
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 09:18 Сегодня Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
- 10:28 Вчера Сахалинцев приглашают на чемпионат ДФО по греко-римской борьбе
- 09:46 15 Апреля Сахалинцам предлагают изготовить игрушки для питомцев зоопарка
- 11:56 14 Апреля Некрасовский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» обсудят в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
