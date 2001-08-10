11:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские юнармейцы осваивают стрельбу в лазерном электронном тире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские юнармейцы регулярно тренируются в лазерном электронном тире гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа. Там школьники выполняют нормативы по огневой подготовке в рамках военно-спортивной программы «Будь готов!».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, учебный комплекс позволяет ребятам осваивать стрельбу из разных видов современного оружия без выезда на полигон. Тир имитирует звуки выстрелов и отдачу – сжатый воздух внутри оружия создаёт у стрелков ощущение реальной боевой стрельбы.

На данный момент сахалинские школьники используют армейский тир для подготовки к соревнованиям по стрельбе. Занятия проходят на постоянной основе.

